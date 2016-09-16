Австралийка подала в суд на собственных родителей

В Австрии 18-летняя девушка из Каринтии подала в суд на своих родителей за то, что те на странице в Facebook размещали детские фотографии дочери без ее согласия.

Она назвала фотографии, опубликованные ее родителями, слишком личными, подчеркнув, что они вызывают у нее чувство неловкости. К примеру, на некоторых снимках она запечатлена в совсем юном возрасте в подгузниках или сидящей на горшке. Как рассказал адвокат потерпевшей Майкл Рами, к настоящему моменту родители успели опубликовать около 500 различных снимков в интернете без ее согласия.

По словам защитника, у его клиентки "хорошие шансы на победу" в суде. Но посетовал, что австрийские законы о конфиденциальности в социальных медиа не так строги, как в других странах сообщает Lenta.ru