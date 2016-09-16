Австралийка подала в суд на собственных родителей
В Австрии 18-летняя девушка из Каринтии подала в суд на своих родителей за то, что те на странице в Facebook размещали детские фотографии дочери без ее согласия.
Она назвала фотографии, опубликованные ее родителями, слишком личными, подчеркнув, что они вызывают у нее чувство неловкости. К примеру, на некоторых снимках она запечатлена в совсем юном возрасте в подгузниках или сидящей на горшке. Как рассказал адвокат потерпевшей Майкл Рами, к настоящему моменту родители успели опубликовать около 500 различных снимков в интернете без ее согласия.
По словам защитника, у его клиентки "хорошие шансы на победу" в суде. Но посетовал, что австрийские законы о конфиденциальности в социальных медиа не так строги, как в других странах сообщает Lenta.ru
Следующая новость Глава российского Генштаба встретился с турецким коллегой
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии