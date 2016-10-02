Австралия ждет список подозреваемых по делу о крушении боинга на Украине к концу года

Выступая перед журналистами, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что список подозреваемых по делу о крушении пассажирского боинга Малайзийских авиалиний летом 2014 года на востоке Украины может быть подтвержден в конце 2016 или в начале 2017 года.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее международная следственная группа, в которую вошли представители Голландии, Австралии, Украины, Бельгии и Малайзии, опубликовала предварительный доклад, в котором утверждается, что лайнер, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из ракетной установки «Бук», доставленной на контролируемую ополченцами территорию Украины из России, а позже вывезенной обратно.

Российская сторона категорически не согласна с выводами международной следственной группы, отмечая, что в расчетах экспертов немало существенных ошибок, которые привели к неверному определению места пуска ракеты.

В частности, эксперты концерна «Алмаз-Антей», производящего зенитные комплексы, утверждают, что самолет был сбит ракетой, пущенной с территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины.