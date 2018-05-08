В Австралии появилось свое космическое агентство

Власти Австралии объявили о создании национального космического агентства.

Свою работу оно начнет с 1 июля. В задачи агентства входит поддержка развития космической промышленности страны, координация внутренней деятельности в данном секторе и тесное взаимодействие с основными заинтересованными сторонами, а также принятие организационных мер в отношении гражданской космической деятельности Австралии.

На финансирование агентства в ближайшие четыре года будет направлено 26 миллионов долларов. Еще 15 миллионов агентство получит для инвестиций в международные космические программы, сообщается на сайте правительства страны.