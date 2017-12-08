В Австралии обнаружили новый вид вымерших сумчатых львов

Австралийские ученые обнаружили новый вид сумчатых львов, вымерший более 19 млн лет назад.

Специалисты из Университета Нового Южного Уэльса в Риверслее нашли останки черепа, зубов и плечевой кости животного. Новый вид был назван в честь художника-анималиста Петера Шаутена Wakaleo schouteni, сообщает портал «Популярная механика».

Ученые полагают, что сумчатые львы обитали в дождевых лесах Австралии 18-26 млн лет назад. Животное, считают они, было размером с собаку и весило около 23 килограммов.

Ученые отмечают, что в тот период существовало два вида сумчатых львов, однако они были более примитивными, чем их поздние представители.

Ведущий автор исследования, доктор Анна Гиллеспи заявила, что открытие указывает на более высокий уровень разнообразия этих древних животных, чем считалось раньше.