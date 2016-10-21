В Австралии обнаружили новый вид травоядных динозавров
Австралийские ученые сумели обнаружить новый вид больших травоядных динозавров. Передается, что новый вид динозавров получил название саваннозавры (Savannasaurus).Рост такого динозавра соответствовал росту современного жирафа, а длина его тела составляла около 15 метров, сообщает Lenta.ru.
Сообщается, что вид, который был открыт исследователями, относится к виду титанозавров. Палеонтологи определили, что древние рептилии жили на территории Австралии около 95-98 миллионов лет назад. Ученые считают, что титанозавры ныне жили на всей планете. В пользу этой теории говорит тот факт, что кости динозавров, относящихся к этому виду, были обнаружены в Южной Америке.
Следующая новость Наталье Королевой закрыли въезд на Украину
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии