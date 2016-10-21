В Австралии обнаружили новый вид травоядных динозавров

Австралийские ученые сумели обнаружить новый вид больших травоядных динозавров. Передается, что новый вид динозавров получил название саваннозавры (Savannasaurus).Рост такого динозавра соответствовал росту современного жирафа, а длина его тела составляла около 15 метров, сообщает Lenta.ru.

Сообщается, что вид, который был открыт исследователями, относится к виду титанозавров. Палеонтологи определили, что древние рептилии жили на территории Австралии около 95-98 миллионов лет назад. Ученые считают, что титанозавры ныне жили на всей планете. В пользу этой теории говорит тот факт, что кости динозавров, относящихся к этому виду, были обнаружены в Южной Америке.