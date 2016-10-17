В Австралии обнаружены останки рыбы-меч возрастом 100 миллионов лет
Ценная находка в виде окаменелых останков древнейшей рыбы была обнаружена группой археологов в сельской местности австралийского штата Квинсленд. По оценкам специалистов, этот вид рыбы-меча существовал около 100 миллионов лет назад. Сами кости были обнаружены между скалами, где они находились долгое время, сообщает «Информинг».
Среди костей можно обнаружить череп, передние ребра и часть туловища рыбы. Сейчас ценная находка, представляющая собой останки опаснейшего хищника, передана в местный музей.
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