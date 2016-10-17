В Австралии обнаружены останки рыбы-меч возрастом 100 миллионов лет

Ценная находка в виде окаменелых останков древнейшей рыбы была обнаружена группой археологов в сельской местности австралийского штата Квинсленд. По оценкам специалистов, этот вид рыбы-меча существовал около 100 миллионов лет назад. Сами кости были обнаружены между скалами, где они находились долгое время, сообщает «Информинг».

Среди костей можно обнаружить череп, передние ребра и часть туловища рыбы. Сейчас ценная находка, представляющая собой останки опаснейшего хищника, передана в местный музей.