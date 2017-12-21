В Австралии автомобиль сбил более десятка пешеходов

В австралийском Мельбурне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате чего пострадали более 10 человек.

Инцидент произошел в центре города, на улице Флиндерс. Согласно данным полиции штата Виктория, ранения получили 12 человек, в том числе один ребенок, передает «ТВ Центр».

Пострадавшие госпитализированы. Состояние некоторых из них оценивается медиками как тяжелое. Зарубежные СМИ сообщают, что количество раненых варьируется от 15 до 19 человек.

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Места: Австралия
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