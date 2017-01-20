В Австралии автомобиль протаранил толпу пешеходов
В Австралии водитель легкового автомобиля протаранил толпу пешеходов. В результате погибли три человека и получили ранения еще 20.
Инцидент произошел на одном из оживленных перекрестков Мельбурна. По словам очевидцев, водитель действовал умышленно, поскольку не предпринял никаких попыток избежать наезда на людей, сообщает издание The Guardian.
Полиция задержала виновника происшествия. Мотивы его действий устанавливаются. Однако правоохранительные органы не склонны рассматривать произошедшее как теракт.
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