Австралиец заявил об обнаружении пропавшего «Боинга»
Житель Австралии Питер Макмэхон, уверен, что ему удалось найти пропавший в 2014 году малайзийский «Боинг».
По словам австралийца, лайнер лежит на дне Индийского океана, примерно в 16 километрах южнее Сейшельского острова Руанд. Макмэхон уверяет, что обнаружить самолет ему помогло тщательное изучение спутниковых снимков NASA и Google Earth.
Поисковая операция в указанном районе не проводилась. Австралиец же заявляет, что на снимках пропавший лайнер не просто хорошо просматривается, но можно заметить даже отверстия на его фюзеляже, похожие не пулевые, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на издание The Sun.
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