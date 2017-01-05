«Аврора» назвала чушью сообщение об опасном сближении с истребителем НАТО

Осуществляющая рейсы на Сахалин и Курилы авиакомпания «Аврора» в категорической форме опровергла сообщения об опасном сближении пассажирского лайнера с неопознанным самолетом, предположительно истребителем НАТО.

- Это полная чушь, которую даже не стоит комментировать. Этого не было, — заявил РИА «Новости» представитель авиакомпании.

Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что в ночь на 5 января пассажирскому самолету, выполнявшему рейс из Сахалина на Курилы, пришлось применить экстренное снижение, чтобы избежать столкновения с неопознанным воздушным судном, предположительно принадлежащим ВВС НАТО.