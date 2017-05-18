Авиация коалиции США нанесла удар по правительственным войскам САР
Самолеты коалиции, возглавляемой США, нанесли удар по отряду правительственной армии Сирии.
Налет был совершен в районе населенного пункта Ат-Танф в пределах установленной зоны деэскалации. В штабе коалиции заявили, что колонна, включавшая в себя танки и артиллерию, представляла угрозу для коалиционных сил. При этом добавили, что истребители совершили демонстративный пролет и дали серию предупредительных выстрелов.
В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что атаку не следует расценивать как эскалацию напряженности в Сирии, политика Штатов в ближневосточной стране не изменится.
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