Авиационная дивизия особого назначения появилась в Подмосковье

Авиационная база Воздушно-космических сил, которая базируется в Московской области, переформирована в авиационную дивизию особого назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточняется в материале, новое подразделение будет заниматься транспортировкой личного состава, техники, грузов Вооруженных сил России.

В обязанности дивизии также будет входить проведение поисково-спасательных операций и выполнение других задач.

Кроме того, новая военная структура станет неотъемлемой частью в обеспечении военных операций в Сирии.

Авиапарк дивизии составят транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты Ту-154, Ту-134, Ми-8 и другая авиационная техника, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».