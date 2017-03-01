Авиационная дивизия особого назначения появилась в Подмосковье
Авиационная база Воздушно-космических сил, которая базируется в Московской области, переформирована в авиационную дивизию особого назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Как уточняется в материале, новое подразделение будет заниматься транспортировкой личного состава, техники, грузов Вооруженных сил России.
В обязанности дивизии также будет входить проведение поисково-спасательных операций и выполнение других задач.
Кроме того, новая военная структура станет неотъемлемой частью в обеспечении военных операций в Сирии.
Авиапарк дивизии составят транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты Ту-154, Ту-134, Ми-8 и другая авиационная техника, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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