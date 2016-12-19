На авиаремонтном заводе в Челябинске выявили крупное хищение

На челябинском авиационном заводе выявлен факт хищения семи миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на ремонт военной техники.

В хищении подозревается помощник управляющего, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на военную прокуратуру ЦВО.

По версии следствия, он открыл дополнительные счета в коммерческом банке и оформил специальные электронные ключи для перевода средств. Воспользовавшись халатностью коллег, он перевел от их имени семь миллионов рублей на счет подставной компании, зарегистрированной на его родственника.

После этого средства переводились на счета других подставных фирм и банковские карты физлиц. В итоге они были обналичены.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).