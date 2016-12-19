На авиаремонтном заводе в Челябинске выявили крупное хищение

На челябинском авиационном заводе выявлен факт хищения семи миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на ремонт военной техники.

В хищении подозревается помощник управляющего, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на военную прокуратуру ЦВО.

По версии следствия, он открыл дополнительные счета в коммерческом банке и оформил специальные электронные ключи для перевода средств. Воспользовавшись халатностью коллег, он перевел от их имени семь миллионов рублей на счет подставной компании, зарегистрированной на его родственника.

После этого средства переводились на счета других подставных фирм и банковские карты физлиц. В итоге они были обналичены.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Количество погибших от отравления в Иркутске превысило 20 человек

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО