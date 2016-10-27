Авиаперевозки российских компаний снизились на 7,9 процента
За девять месяцев текущего года российские компании снизили авиаперевозки на 7,9 процента. В январе-сентябре организации перевезли 67,63 миллиона человек.
В сентябре 2016 года объем перевозок снизился на 3,9 процента. В Росавиации связывают падение с сокращением спроса на международные рейсы. При этом в прошлом месяце популярность международных перелетов упала на 15,4 процента, а спрос на внутренние рейсы вырос на 4,7 процента.
За девять месяцев текущего года объем внутренних перевозок вырос на 5,5 процента, а международных – упал на четверть (25,1 процента), сообщает издание "Ведомости".
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