Авиапассажиры назвали лучшие и худшие аэропорты в мире
Рейтинг лучших воздушных гаваней возглавил аэропорт Чанги в Сингапуре.
Второе и третье места в списке заняли международный аэропорт в Мюнхене и воздушная гавань в Гонконге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию AirHelp, которая занимается выплатой компенсаций пассажирам за задержки рейсов.
В рейтинг попал также московский аэропорт Шереметьево. Он расположился на 23 строчке.
Что касается худших воздушных гаваней, то первое место среди них занял аэропорт Кувейта. На втором и третьем местах британские аэропорты Гатвик и Манчестер. Кроме того, в рейтинг включены американский Ньюарк, индийский Мумбаи в Индии, и аэропорт Дубай в ОАЭ.
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