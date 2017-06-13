Авиапассажиры назвали лучшие и худшие аэропорты в мире

Рейтинг лучших воздушных гаваней возглавил аэропорт Чанги в Сингапуре.

Второе и третье места в списке заняли международный аэропорт в Мюнхене и воздушная гавань в Гонконге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию AirHelp, которая занимается выплатой компенсаций пассажирам за задержки рейсов.

В рейтинг попал также московский аэропорт Шереметьево. Он расположился на 23 строчке.

Что касается худших воздушных гаваней, то первое место среди них занял аэропорт Кувейта. На втором и третьем местах британские аэропорты Гатвик и Манчестер. Кроме того, в рейтинг включены американский Ньюарк, индийский Мумбаи в Индии, и аэропорт Дубай в ОАЭ.