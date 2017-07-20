Авиапассажиры без багажа будут летать дешевле
Госдума планирует исключить из стоимости авиабилета тариф на воздушную перевозку расходов багажа при его отсутствии.
У пассажира сохраняется право на бесплатную перевозку ручной клади до 10 кг. Габариты ручной клади должны позволять разместить ее в салоне самолета стандартно правилам авиаперевозок и технике безопасности.
Инициатива направлена на снижение стоимости авиаперевозок и позволяет авиакомпаниям формировать более широкую линейку тарифов, сообщает ТАСС.
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