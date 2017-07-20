Авиапассажиры без багажа будут летать дешевле

Госдума планирует исключить из стоимости авиабилета тариф на воздушную перевозку расходов багажа при его отсутствии.

У пассажира сохраняется право на бесплатную перевозку ручной клади до 10 кг. Габариты ручной клади должны позволять разместить ее в салоне самолета стандартно правилам авиаперевозок и технике безопасности.

Инициатива направлена на снижение стоимости авиаперевозок и позволяет авиакомпаниям формировать более широкую линейку тарифов, сообщает ТАСС.