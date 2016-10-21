Авианосная группа ВМФ России вошла в пролив Ла-Манш

Корабли авианосной группы ВМФ России, которые следуют в Средиземное море, вошли в пролив Ла-Манш.

В настоящее время корабельная группа идет вдоль южного побережья Англии под пристальным наблюдением кораблей стран НАТО, сообщает Интерфакс.

Телеканал BBC с вертолета снял корабль «Адмирал Кузнецов». На видео заметно, что на палубе авианосца есть два истребителя, стоящих наготове к вылету.

За передвижением российской группы следят корабли из Британии, Нидерландов и Бельгии.