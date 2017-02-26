Авиалайнер проехал по автотрассе до Караганды
В Казахстане по одной из трасс Караганды буксировали пассажирский самолет.
Очевидцы снимали на регистраторы, как авиалайнер двигался по дороге со стороны аэропорта.
Как сообщает агентство URA.RU, самолет сопровождала машина автоинспекции. С какой целью транспортное средство повезли в город - неизвестно. В социальных сетях предположили, что в самолете в скором времени откроют кафе.
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