Авиалайнер проехал по автотрассе до Караганды

В Казахстане по одной из трасс Караганды буксировали пассажирский самолет.

Очевидцы снимали на регистраторы, как авиалайнер двигался по дороге со стороны аэропорта.

Как сообщает агентство URA.RU, самолет сопровождала машина автоинспекции. С какой целью транспортное средство повезли в город - неизвестно. В социальных сетях предположили, что в самолете в скором времени откроют кафе.