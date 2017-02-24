Авиалайнер Boeing 737 пролетел полпути с открытой дверью

Авиалайнер индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air провел в полете уже полтора часа, когда один из членов экипажа понял, что одна из дверей в передней части салона закрыта неплотно. Командир был вынужден вернуть борт обратно в аэропорт Гуанчжоу (КНР).

На борту лайнера Boeing 737, следовавшего на индонезийский остров Бали, находились 192 человека. Как сообщил агентству Франс Пресс представитель авиакомпании, бортовая система не зафиксировала незакрытую дверь перед началом полета, но когда самолет поднялся в воздух, это обнаружили, передает РИА Новости.

В результате инцидента никто не пострадал. После посадки специалисты провели осмотр судна, через 30 минут оно вновь поднялось в воздух, однако 20 пассажиров отказались продолжить полет.