Авиакомпания ввела для пассажиров ограничение по объему талии
Услугами авиакомпании Thai Airways не смогу воспользоваться пассажиры, чья талия превышает 142,24 сантиметров.
Все дело в том, что в самолетах Dreamliner места в бизнес-классе будут оборудованы новыми подушками безопасности и ремнями, которые невозможно использовать тучным людям.
Вице-президент отдела безопасности и стандартов Thai Airways Пратхана Паттанасири пояснил, что пассажир с талией, превышающей указанный объем, просто не сможет закрепить новые ремни согласно стандартам безопасности, сообщает издание Bankok Post.
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