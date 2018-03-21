Авиакомпания ввела для пассажиров ограничение по объему талии

Услугами авиакомпании Thai Airways не смогу воспользоваться пассажиры, чья талия превышает 142,24 сантиметров.

Все дело в том, что в самолетах Dreamliner места в бизнес-классе будут оборудованы новыми подушками безопасности и ремнями, которые невозможно использовать тучным людям.

Вице-президент отдела безопасности и стандартов Thai Airways Пратхана Паттанасири пояснил, что пассажир с талией, превышающей указанный объем, просто не сможет закрепить новые ремни согласно стандартам безопасности, сообщает издание Bankok Post.