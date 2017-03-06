Авиакомпания «Победа» зашьет кармашки в пассажирских креслах

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» зашьет кармашки в пассажирских креслах с целью сокращения времени уборки салона, сообщил гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

По его словам, эксперимент на одном из рейсов показал, что благодаря зашитым кармашкам пассажиры не забывают свои вещи, а время уборки в салоне сократилось на две минуты, что особенно важно перед началом летнего сезона.

Калмыков пояснил, что мусор пассажиры передают бортпроводникам в течение всего полета.

Ранее руководство лоукостера «Победа» сообщило, что начнет обучать сотрудников приемам самбо и дзюдо, чтобы не нанимать охранные компании и не поднимать цены на билеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Победа — российская бюджетная авиакомпания, 100-процентное дочернее предприятие «Аэрофлота», базируется в московском аэропорту Внуково. Основана 16 сентября 2014 года, взамен прекратившего полеты из-за санкций Европейского союза «Добролета».

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