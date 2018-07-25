Авиакомпании предупредили о «взлете» цен на билеты
Российские авиакомпании предупредили о подорожании билетов из-за весеннего скачка цен на авиакеросин.
По данным газеты «Коммерсант», авиакомпания «Аэрофлот» разослала письмо с предупреждением о росте топливного сбора всем туристическим агентствам страны.
Из письма перевозчика следует, что топливный сбор будет повышен с 26 июля на всех внутренних рейсах.
Кроме того, о росте топливных сборов заявили также действующие на российском рынке иностранные компании, например, Qatar Airways.
В «Аэрофлоте» не данную информацию прокомментировать не смогли, сообщает «ТВ Центр».
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