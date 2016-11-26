Авиакомпании предлагают не пускать дебоширов за границу
Российские авиакомпании предлагают легализовать черные списки авиадебоширов, для которых будет введен запрет на выезд за пределы РФ.
Кроме того, авиаперевозчики предлагают ввести для хулиганов повышенные тарифы на билеты, а также обязать их выплачивать компенсацию морального вреда, нанесенного пассажирам рейса.
В период с января по октябрь 2016 года за правонарушения на воздушном транспорте к административной ответственности привлечены 1164 человека, к уголовной — 116 человек.
По словам члена национальной ассоциации воздушного права Анастасии Конюховой, в группе риска чартерные рейсы на курортные направления (например Турция или Гоа), на которых противоправные действия чаще всего совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
Вместе с тем, авиакомпании не могут применять к пассажирам крупные штрафы, вносить их в черные списки, а также не продавать им билеты, пишет газета «Коммерсант».
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