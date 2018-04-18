Авиакомпании США получили разрешение на пролет над РФ

Российские власти продлили разрешение на пролеты над своей территорией американских авиалайнеров, заявили в госдепартаменте США.

«Министерство транспорта России проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролёт для авиакомпаний США по трём маршрутам до 28 октября 2018 года», — говорится в документе.

Отмечается, что действие предыдущего соглашения заканчивалось 18 апреля 2018 года в 3.00 по московскому времени.

Кроме того, Минтранс продлил разрешения на грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля, так как предлагает утвердить альтернативные маршруты по этим направлениям.

Ряд американских авиакомпаний уже подтвердили информацию о получении разрешения на пролеты в российском воздушном пространстве, сообщает Ura.ru.