В авиакатастрофе на Кубе выжили два человека
Оба они находятся в больнице. Медики оценивают их состояние как тяжелое.
Согласно сообщениям кубинских СМИ, первоначально выживших было трое. Однако дин из них умер в больнице от ожогов и травм, передает Reuters.
Самолет Boeing 737-200, арендованный авиакомпанией Cubana de Aviación в Мексике, разбился несколько часов назад сразу после вылета из аэропорта Гаваны. По различным данным, на его борту находились от 104 до 113 человек. Причины катастрофы пока не называются.
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