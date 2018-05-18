В авиакатастрофе на Кубе выжили два человека

Оба они находятся в больнице. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

Согласно сообщениям кубинских СМИ, первоначально выживших было трое. Однако дин из них умер в больнице от ожогов и травм, передает Reuters.

Самолет Boeing 737-200, арендованный авиакомпанией Cubana de Aviación в Мексике, разбился несколько часов назад сразу после вылета из аэропорта Гаваны. По различным данным, на его борту находились от 104 до 113 человек. Причины катастрофы пока не называются.