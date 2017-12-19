Авиакатастрофа в Нарьян-Маре унесла жизнь четырех человек
На взлете в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе разбился легкий самолет Ан-2, на борту которого находилось 13 человек.
В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что число погибших возросло до четырех человек.
Отмечается, что у самолета полностью разрушен фюзеляж, но пожара при падении не возникло.
На борту самолета находились начальник департамента природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов и глава Хаседо-Хардского сельсовета Галина Филиппова – оба они живы.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело, сообщает Kommersant.
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