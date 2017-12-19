Авиакатастрофа в Нарьян-Маре унесла жизнь четырех человек

На взлете в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе разбился легкий самолет Ан-2, на борту которого находилось 13 человек.

В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что число погибших возросло до четырех человек.

Отмечается, что у самолета полностью разрушен фюзеляж, но пожара при падении не возникло.

На борту самолета находились начальник департамента природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа Сергей Андриянов и глава Хаседо-Хардского сельсовета Галина Филиппова – оба они живы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело, сообщает Kommersant.