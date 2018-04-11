Авиакатастрофа в Алжире унесла жизни свыше 250 человек
Жертвами крушения военно-транспортного самолета «Ил-76» Минобороны Алжира стали 257 человек, который разбился сразу после взлета между городами Буфарик и Блида.
Отмечается, что выживших в авиакатастрофе нет. Большинство погибших — военнослужащие.
На место авиакатастрофы прибыл заместитель министра генерал армии Ахмед Гайд Салах, сообщает «Газета.ru».
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