Авиакатастрофа в Алжире унесла жизни свыше 250 человек

Жертвами крушения военно-транспортного самолета «Ил-76» Минобороны Алжира стали 257 человек, который разбился сразу после взлета между городами Буфарик и Блида.

Отмечается, что выживших в авиакатастрофе нет. Большинство погибших — военнослужащие.

На место авиакатастрофы прибыл заместитель министра генерал армии Ахмед Гайд Салах, сообщает «Газета.ru».

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