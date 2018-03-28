Авиадебошир угрожал пассажирам расстрелом
Один из пассажиров самолета, совершавшего рейс из Екатеринбурга в Анталью, повел себя неадекватно и попал в полицию.
По словам очевидцев, мужчина на протяжении всего полета употреблял алкоголь, купленный в дьюти-фри. Когда самолет начал заходить на посадку, пассажир повел себя агрессивно – начал кричать на бортпроводников и пассажиров, угрожая перестрелять их, а также взорвать лайнер.
В ситуацию вмешались несколько мужчин из числа пассажиров. Они скрутили дебошира и удерживали его до самого приземления.
Расследованием инцидент занимается полиция и авиакомпания «Россия», сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Е1.ru.
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