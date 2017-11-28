Авиабилеты подорожают к Новому году

Цены на авиабилеты к Новому году могут существенно подорожать из-за роста стоимости топлива для самолетов, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, с начала июня стоимость топлива для самолетов увеличилась на 23 процента и составила 43 тысячи рублей за тонну.

По данным газеты «Ведомости», авиаперевозчики связывают резкое подорожание авиакеросина с ростом пассажиропотока, который за год увеличился на 15 процентов.

Согласно прогнозу, в следующем году российские авиакомпании планируют перевезти 93,1 миллиона человек, из которых 1,9 миллиона — посетители чемпионата мира по футболу, который состоится в РФ.

В связи с подорожанием авиакеросина на 15-20 процентов расходы перевозчиков вырастут на 4-5 процентов, поэтому авиакомпании могут поднять цены на билеты на время новогодних каникул, а окончательно утвердить их уже весной следующего года, сообщает Ura.ru.