Авиабилеты на международные рейсы через неделю подорожают
Курс доллара в России станет причиной подорожания авиабилетов на международные рейсы.
Центробанк 13 августа пересчитает курс доллара, а с 15 августа авиабилеты на международных рейсах могут подорожать на 5%.
На данный момент стоимость евро составляет 76 рублей 42 копейки, доллара – 65 рублей 95 копеек, отмечает «Федерал Пресс».
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