Авиа и железнодорожные билеты Россия-Украина выросли в цене

Транспортное пассажирское сообщение между Россией и Украиной в 2018 году выросло в цене, что отражается на билетах.

В 2017 году из России на Украину и обратно можно было слетать в среднем за 14 692 рубля. В этом году — уже за 17 149 рублей.

Стоимость на железнодорожные билеты подросла на 11%. Если в прошлом году проезд стоил 5 036 рублей, то в этом — 5 597 рублей.

Стоимость билетов на автобусное сообщение также выросла за календарный год на 12%, отмечает «360».

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