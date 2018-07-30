В августе между Петербургом и Псковом полетит первая «Ласточка»
Санкт-Петербург и Псков с 4 августа объединят новым пассажирским сообщением поезда «Ласточка».
Из Петербурга поезд будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55, прибывать в Псков – в 10:25. В обратном направлении «Ласточка» будет отправляться в 06:00, на Балтийском вокзале она окажется в 09:30.
В пути поезд будет останавливаться на станциях Гатчина, Луга и Струги Красные, рейсы между городами будут ежедневными.
Время в пути составит 3,5 часа.
В «Ласточке» будут доступны три класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс, передает «Санкт-Петербург.ru».
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