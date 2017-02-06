В Авдеевке восстановили водоснабжение и электричество

Ремонтные бригады восстановили водоснабжение в пострадавшей от обстрелов Авдеевке, расположенной в 20 километрах от Донецка, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Кроме того, в понедельник все жители Авдеевки были подключены к централизованному электроснабжению. Возобновлена работа общеобразовательных школ и детских садов.

Вместе с тем все еще отсутствует электроснабжение населенных пунктах Тоненькое, Северное, Веселое, Водяное и Каменка, расположенных в Ясиноватском районе вблизи Авдеевки.

Ранее также возобновила работу Донецкая фильтровальная станция.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. В результате обстрелов город остался без воды, тепла и электроэнергии. ВСУ и силы ополчения обвиняют друг друга в применении запрещенного Минскими соглашениями оружия, сообщает «Интерфакс».