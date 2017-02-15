В аварийных домах живут не менее 800 тысяч россиян
В настоящее время в аварийных домах зарегистрированы по меньшей мере 800 тысяч россиян. Об этом заявил глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.
Он подчеркнул, что аварийное жилье является опасным для жизни, сообщает РИА «Новости».
Степашин также рассказал, что в соответствии с действующей программой расселения из аварийного жилья в новое к концу мая переедут миллион граждан.
Ранее глава Минстроя Михаил Мень заявил, что в текущем году должны быть расселены оставшиеся три миллиона квадратных метров аварийного жилья. Срок реализации программы расселения истекает в сентябре.
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