Аварийное жилье в Подмосковье расселят за три года
Программу расселения аварийного жилья в Подмосковье, рассчитанную на пять лет, предполагается реализовать за три года. Об этом заявил заместитель председателя правительства области Герман Елянюшкин.
С этой целью будет повышена нагрузка на региональный бюджет и увеличены объемы расселения в ближайшие два года, сообщает информационный портал «Подмосковье сегодня».
В частности, из областного бюджета на реализацию программы будет направляться 86% необходимых средств вместо 70%. Это составит более восьми миллиардов рублей. Остальные средства поступят из муниципальных бюджетов.
В первый год предполагается расселить 40 тысяч кв.м. аварийного жилья. В результате в новые квартиры вселятся примерно 2,5 тысячи человек.
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