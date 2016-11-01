Аварийное жилье в Подмосковье расселят за три года

Программу расселения аварийного жилья в Подмосковье, рассчитанную на пять лет, предполагается реализовать за три года. Об этом заявил заместитель председателя правительства области Герман Елянюшкин.

С этой целью будет повышена нагрузка на региональный бюджет и увеличены объемы расселения в ближайшие два года, сообщает информационный портал «Подмосковье сегодня».

В частности, из областного бюджета на реализацию программы будет направляться 86% необходимых средств вместо 70%. Это составит более восьми миллиардов рублей. Остальные средства поступят из муниципальных бюджетов.

В первый год предполагается расселить 40 тысяч кв.м. аварийного жилья. В результате в новые квартиры вселятся примерно 2,5 тысячи человек.