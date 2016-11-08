Аварийно севший Як-52 в Самаре поднят из реки

Как заявила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Елена Шпотина, сегодня в Самаре завершилась операция по поднятию из воды самолета Як-52, совершившего экстренную посадку.

Операция прошла при участии сотрудников Госинспекции по маломерным судам, а также сотрудников ДОСААФ и местной поисково-спасательной службы. В общей сложности работы по поднятию Як-52 осуществлялись силами 17 человек при помощи семи единиц спецтехники, пишет ТАСС.

В понедельник стало известно о том, что самолет Як-52, совершил аварийную посадку на поверхность реки во время парада Памяти в Самаре. В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры уточнили, что воздушное судно принадлежит ДОСААФ. Возможной причиной неполадок в управление самолетом называлось обледенение винта, а пострадавшими оказались два пилота, жизням которых ничего не угрожает.

В настоящее время следственными органами СК РФ выдвинуты еще две версии – техническая неисправность и ошибка пилота.