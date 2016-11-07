Аварийно севший в Самаре Як-52 принадлежал ДОССААФ
Самолет Як-52, совершивший аварийную посадку на реку во время парада Памяти в Самаре, принадлежал Добровольное обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
- Данный самолет числится за отделением ДОСААФ, в связи с чем проверку по факту ЧП будет проводить военная прокуратура, — цитирует собеседника агентство РИА «Новости».
Согласно предварительной версии, самолет был вынужден экстренно приземлится по причине обледенения винта. Как сообщалось ранее, во время полета на борту находились два пилота. В результате экстренной посадки на реку Татьянка никто из них не пострадал.
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