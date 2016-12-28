Авария при запуске «Прогресса» произошла не из-за корабля

Эксперты установили, что космический корабль «Прогресс МС-04» не причастен к аварии, случившейся при запуске с помощью ракеты-носителя «Союз-У», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, в ходе расследования установлено, что работа систем корабля «Прогресс» началась уже после выдачи команды на отделение от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У».

- Никаких процессов на корабле, которые могли бы привести к аварии ракеты-носителя, не выявлено, - сказал собеседник ТАСС.

Ранее одной из версий крушения было названо преждевременное включение систем на корабле «Прогресс». Корабль был запущен с Байконура 1 декабря. Он должен был доставить на МКС более двух с половиной тонн грузов. Авария произошла на высоте 190 километров над Тувой.