Авария на водопроводе оставила без водоснабжения центр Сочи
В результате прорыва подземного водовода диаметром более полуметра в Центральном районе Сочи прекращена подача холодной воды в жилые и муниципальные объекты на более чем 20 улицах.
По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в 08:44 мск оперативному дежурному поступила информация о прорыве подземного водовода холодного водоснабжения диаметром 600 мм в Центральном районе города-курорта Сочи, передает ТАСС.
«Без холодного водоснабжения остались 20 улиц, три социально-значимых объекта - всего 7 тыс. человек», - отметили в МЧС. По информации компании «Сочиводоканал», от водоснабжения также отключены еще целый микрорайон «КСМ» и три городские котельные.
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