Авария и шутка Илона Маска обвалили акции Tesla

Согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи, акции компании Tesla упали на 5% после ДТП с участием Model Х, которое закончилось смертью пассажира, и шутки Илона Маска.

Авария произошла в конце марта. Автомобиль, двигавшийся в режиме автопилота, попал в аварию и загорелся. Водитель погиб. После этого компания приняла решения отозвать 123 тысяч машин из-за проблем с гидроусилителем руля.

Ситуацию усугубила первоапрельский твит Маска, в котором он заявил, что Tesla полностью разорена, передает Nation News.

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