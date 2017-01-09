Авария оставила без тепла 84 дома в подмосковном Красногорске

Специалисты завершили ремонт двух нагревательных котлов из трех в подмосковном Красногорске, где из-за аварии, произошедшей 8 января, без тепла остались 84 жилых дома, сообщил глава района Михаил Сапунов.

По его словам, рабочие бригады продолжают работать над восстановлением теплоснабжения. Сейчас рабочие уже восстановили циркуляцию водоносителей.

В связи с чрезвычайной ситуацией в городе были открыты пункты обогрева и временного размещения населения. Такие пункты находятся в гимназии № 2, школах № 4 и № 11 города, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».