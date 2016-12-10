Авария оставила без тепла более 15 тысяч крымчан
В Крыму из-за прорыва на теплотрассе в Керчи свыше 15,5 тысячи человек лишились отопления.
Кроме того, без тепла остались 10 социально-значимых объектов, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
В работах по восстановлению теплотрассы задействованы спасатели и бригады «Керчьтеплокоммунэнерго». Сроки окончания ремонта пока не называются.
СМИ отмечают, что это уже вторая подобная авария в Керчи за последние два дня. В прошлый раз без тепла остались около 4,5 тысяч человек.
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