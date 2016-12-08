К аварии Су-33 на «Адмирале Кузнецове» мог привести человеческий фактор

Комиссия Минобороны, которая занимается расследованием падения истребителя СУ-33 с палубы авианосца «Адмирал Кузнецов», допускает, что причиной аварии могла стать ошибка пилота.

В частности, специалистами было установлено, что истребитель отклонился по оси посадки больше допустимого почти на полметра и это создало чрезмерную нагрузку на трос, сообщает «Коммерсант».

Версию об обрыве троса из-за брака отвергают на Пролетарском заводе, который занимается производством аэрофинишеров взлетно-посадочного комплекса «Светлана-2». Его представитель заверил, что тросы, установленные на авианосце, прошли все необходимые испытания.

«Судя по параметрам самолета в момент приземления, даже полностью исправный трос такой нагрузки бы не выдержал — налицо ошибка пилотирования», - цитирует издание источник, близкий к расследованию. В Минобороны отказываются от комментариев, до завершения работы комиссии.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минобороны
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