В аварии в ХМАО погибли девять детей

В Ханты-Мансийском автономном округе произошла авария с участием автобуса, который перевозил детей. В аварию также попал грузовик и два легковых автомобиля.

В результате ДТП погибли девять детей и один взрослый. Еще не менее 10 человек пострадали. Всего в автобусе находились 32 человека, из них 29 – дети, сообщает "Коммерсантъ".

– Рейсовый автобус столкнулся с фурой. По предварительным данным, виноват в этом водитель автобуса. Его развернуло. У нас сложные погодные условия, – сообщили в МВД по региону. По предварительным данным, автобус перевозил спортивную детскую команду по акробатике.