В аварии в ХМАО погибли девять детей
В Ханты-Мансийском автономном округе произошла авария с участием автобуса, который перевозил детей. В аварию также попал грузовик и два легковых автомобиля.
В результате ДТП погибли девять детей и один взрослый. Еще не менее 10 человек пострадали. Всего в автобусе находились 32 человека, из них 29 – дети, сообщает "Коммерсантъ".
– Рейсовый автобус столкнулся с фурой. По предварительным данным, виноват в этом водитель автобуса. Его развернуло. У нас сложные погодные условия, – сообщили в МВД по региону. По предварительным данным, автобус перевозил спортивную детскую команду по акробатике.
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