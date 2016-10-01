«Авангард» обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
У омичей заброшенными шайбами отметились Лемтюгов, Пестушко и Паршин. У гостей единственную шайбу забросил Александр Шаров.
«Авангард» прервал серию из трех поражений подряд.
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