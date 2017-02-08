Аваков увидел российский след в убийстве Шеремета

Глава МВД Украины Арсен Аваков увидел в убийстве журналиста Павла Шеремета российский след. По его словам, результаты досудебного расследования позволяют предположить, что данное преступление подготовлено группой лиц.

- Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации, - цитирует ТАСС слова Авакова.

По словам министра, в ходе мониторинга телефонных соединений в районе, где был убит Шеремет, было зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами.

Аваков также заявил, что в это время в Киеве находилась группа лиц из РФ, которые, по его мнению, могли быть причастны к убийству.

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. В его машине сработало взрывное устройство.