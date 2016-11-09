Аваков удали из Facebook пост про потакающего Путину «опасного маргинала» Трампа
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков удалил со своей страницы в социальной сети Facebook пост, в котором он назвал Дональда Трампа «опасным и бесстыдным маргиналом», потакающим Путину.
Кроме того, Аваков удалил еще несколько своих постов, написанных между 27 июня и 17 августа, - сообщает телерадиокомпания «Звезда».
Министр неоднократно высказывался по поводу одержавшего сегодня победу на президентских выборах в США республиканца, заявляя, что «такой человек просто не способен быть гарантом демократических свобод Соединенных Штатов и мире».
Однако, удалив свои высказывания из социальной сети Facebook, Аваков забыл про Twitter, где они сохранились.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии