Аваков удали из Facebook пост про потакающего Путину «опасного маргинала» Трампа

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков удалил со своей страницы в социальной сети Facebook пост, в котором он назвал Дональда Трампа «опасным и бесстыдным маргиналом», потакающим Путину.

Кроме того, Аваков удалил еще несколько своих постов, написанных между 27 июня и 17 августа, - сообщает телерадиокомпания «Звезда».

Министр неоднократно высказывался по поводу одержавшего сегодня победу на президентских выборах в США республиканца, заявляя, что «такой человек просто не способен быть гарантом демократических свобод Соединенных Штатов и мире».

Однако, удалив свои высказывания из социальной сети Facebook, Аваков забыл про Twitter, где они сохранились.