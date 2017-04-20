Аваков раскритиковал украинского музыканта Скрипку

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков негативно отозвался о предложении музыканта Олега Скрипки в отношении сограждан, не говорящих на украинском языке.

«Сегодняшний фальшивый перл певца Скрипки о не говорящих по-украински людях особенно омерзителен. Мне жаль, что он заговорил о гетто в Украине — в стране, где свобода была и, уверен, останется главным императивом для просвещенного человека», - цитирует РИА «Новости» запись Авакова в Facebook.

Ранее Скрипка заявил, что люди, не способные овладеть украинским языком, имеют низкий IQ и их следует отправлять в гетто.