Аваков призвал прекратить работу Сбербанка на Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о необходимости остановить работу Сбербанка России на территории страны.
Основанием для этого послужили сообщения о том, что Сбербанк начал обслуживать граждан с документами ДНР и ЛНР.
«Вопрос - сколько надо времени Национальному банку Украины, что бы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающем в Украине??? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине!» - написал он на своей странице в Facebook.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных властями самопровозглашенных республик.
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