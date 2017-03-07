Аваков призвал прекратить работу Сбербанка на Украине

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о необходимости остановить работу Сбербанка России на территории страны.

Основанием для этого послужили сообщения о том, что Сбербанк начал обслуживать граждан с документами ДНР и ЛНР.

«Вопрос - сколько надо времени Национальному банку Украины, что бы ввести санкции в отношении Сбербанка России, работающем в Украине??? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине!» - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных властями самопровозглашенных республик.