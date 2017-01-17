Аваков поставил украинским силовикам задачу в 2017 году вернуть Крым и Донбасс

Возвращение под юрисдикцию Украины Крыма и Донбасса - главная задача, которая стоит перед силовыми ведомствами страны в 2017 году. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

- В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем - уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники, - цитирует Авакова ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам министра, пограничники должны быть готовы к решительным действиям и проявлению воли.

- Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство рассчитывает на готовность пограничников к решительным действиям и воле к обеспечению этого процесса, - подчеркнул Аваков.